Фонд капремонта отчитался о работах в Калининграде, Советске и Немане

— На Ремонтной, 22 приводят в порядок фасад. Штукатурку уже отбили, предстоит замена разрушенных кирпичей, заделка трещин и усиление стен металлической сеткой. Затем фасад отделают и покрасят в светлые тона.— На Комсомольской, 77−79А демонтируют старый шифер и меняют прогнившие стропила. Новые обрабатывают огнебиозащитными составами. После этого уложат гидроизоляцию, обрешётку и современное кровельное покрытие.— На Невского, 12 взялись за фундамент. Работы идут захватками, чтобы не нарушить несущую способность здания. Уже вынули грунт, очистили стены гидроструёй, усилили их сеткой и штукатуркой, начали наносить гидроизоляцию.