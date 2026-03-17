Фонд капремонта отчитался о работах в Калининграде, Советске и Немане

Фонд капитального ремонта рассказал, что сейчас происходит на нескольких адресах.
Калининград.
— На Ремонтной, 22 приводят в порядок фасад. Штукатурку уже отбили, предстоит замена разрушенных кирпичей, заделка трещин и усиление стен металлической сеткой. Затем фасад отделают и покрасят в светлые тона.— На Комсомольской, 77−79А демонтируют старый шифер и меняют прогнившие стропила. Новые обрабатывают огнебиозащитными составами. После этого уложат гидроизоляцию, обрешётку и современное кровельное покрытие.— На Невского, 12 взялись за фундамент. Работы идут захватками, чтобы не нарушить несущую способность здания. Уже вынули грунт, очистили стены гидроструёй, усилили их сеткой и штукатуркой, начали наносить гидроизоляцию.
Советск.
На Воровского, 3 полностью завершили капремонт крыши — обновили перекрытия, стропила, обрешётку и установили элементы безопасности.
Неман.
На Гагарина, 1 тоже закончили кровлю. В Фонде заверили: крыша готова к любым погодным условиям.