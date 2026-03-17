Дело на миллион: КГК выявил необоснованное увеличение стоимости ремонта дороги

Сотрудники КГК провели проверку капитального ремонта автодороги в Могилевской области и выявили ряд нарушений.
Так, республиканское дорожно-строительное предприятие, которое занималось ремонтом, необоснованно увеличило его стоимость. В частности, организация завышала расстояния по перевозке строительных отходов, а также объемы работ, необходимые для установки и демонтажа разделительных дорожных блоков.
За счет этого предприятие необоснованно получило более миллиона рублей.
Также в ходе проверки сотрудники КГК выявили факты неуплаты в бюджет стоимости реализованных возвратных материалов на сумму более 400 тыс. рублей. Речь о древесине, которую предприятие добыло при разработке карьеров и впоследствии реализовало. Вырученные средства следовало вернуть в бюджет, однако предприятие этого не сделало.
«Комитетом госконтроля Могилевской области также оптимизированы проектные решения по реконструкции этой автодороги на сумму более 500 тыс. рублей за счет снижения затрат по амортизации разделительных дорожных блоков», — говорится в сообщении КГК.
В комитете уточнили, что незаконно полученные денежные средства возвращены в бюджет. В адрес предприятия вынесены штрафные санкции. Кроме того, к административной ответственности привлечено 30 должностных лиц.