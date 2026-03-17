В Ленинградском зоопарке выбрали имя для новорожденной малышки белорукого гиббона

В январе у пары белоруких гиббонов из Ленинградского зоопарка появился малыш. Малютка появилась на свет 10 января. Чтобы выбрать имя для новорожденной обезьянки, сотрудники зоопарка провели конкурс среди подписчиков социальных сетей. Об этом сообщила пресс-служба «Ленинградского зоопарка». Петербуржцы предложили множество имен, но выбрали только одно.
— Участники предлагали свои варианты под постом во «ВКонтакте». Главным условием конкурса было то, что имя должно быть древнегреческим. Всего было подано 978 предложений. После проверки и исключения повторов и имен, не соответствующих условиям, в шорт-лист вошли 178 вариантов греческого происхождения, — рассказали в пресс-службе зоопарка. Среди лидеров оказались такие имена, как: Агата, Анфиса, Афродита, Персефона, Хлоя и Ирида.
Однако, новую обитательницу зоопарка назвали Тея. Имя для малышки выбрали из шорт-листа сотрудники отдела «Приматы». Победитель конкурса, предложивший это имя, получил два билета в Ленинградский зоопарк.