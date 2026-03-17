141 нижегородский населенный пункт оказались под угрозой подтопления

Под угрозой затопления в период весеннего паводка оказался 141 населенный пункт Нижегородской области. Об этом сообщили на заседании комитета ЗС НО по экологии и природным ресурсам 17 марта.
К слову, под угрозой затопления находятся 4 977 домов и более 41 тысячи человек. Кроме того, в опасную зоны вошли ряд объектов экономики, социальных и жизнеобеспечивающих объектов.
В регионе реализуют мероприятия по корректировке плана действий, мониторингу паводковых вод и подготовке к эвакуации населения. При ухудшениях будут эвакуированы более 36 тысяч человек — для их размещения предусмотрели 150 пунктов.
Также для предотвращения подтоплений проведены дноуглубительные работы, расчистка русел рек и ремонт гидротехнических сооружений. Для реагирования на чрезвычайные ситуации создали группу сил из 2 тысяч человек. 20 марта пройдет заседание комиссии ЧС под руководством губернатора области Глеба Никитина.