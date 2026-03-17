В Перми педагог крыл матом школьниц и предлагал им выпить «вискарика»

Два видео с неадекватными действиями молодого учителя (по данным сайта perm.aif.ru, ему 22 года) появились в пермских телеграм-каналах. На кадрах первого ролика школьницы ведут диалог с педагогом: он просит подойти девочек поближе, а когда они отказываются, начинает оскорблять их, выражается нецензурной бранью, а потом предлагает вместе выпить «вискарика». В ответ на это ученицы школы «ЭнергоПолис» интересуются: «А вы точно учитель?».