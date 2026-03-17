В Перми педагог крыл матом школьниц и предлагал им выпить «вискарика»

Педагог МАОУ «ЭнергоПолис» в Перми оскорблял школьниц, нецензурно выражался и предложил им выпить «вискарика».
Два видео с неадекватными действиями молодого учителя (по данным сайта perm.aif.ru, ему 22 года) появились в пермских телеграм-каналах. На кадрах первого ролика школьницы ведут диалог с педагогом: он просит подойти девочек поближе, а когда они отказываются, начинает оскорблять их, выражается нецензурной бранью, а потом предлагает вместе выпить «вискарика». В ответ на это ученицы школы «ЭнергоПолис» интересуются: «А вы точно учитель?».
Второе видео не такое многословное. На нём лишь видно, как учитель странно поднимается по лестнице. Он прижимается к стенам и идёт «неуверенной походкой», как подметил автор поста.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в городской департамент образования. Там подтвердили факт нарушения правил внутреннего распорядка и профессиональной этики учителем.
«Ранее он зарекомендовал себя как специалист с высоким уровнем предметной подготовки, нарушений трудовой дисциплины не допускал», — объяснили в депобре.
В департаменте добавили, что трудовые отношения с педагогом прекращены на основании приказа директора от 17 марта 2026 года.