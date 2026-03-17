Кропоткин: Заксобрание рассмотрит поправки в несколько областных законов

Проекты уже обсудили на заседаниях комитетов.

Депутаты Законодательного Собрания Калининградской области рассмотрели проекты региональных законов. Об этом «Клопс» сообщил председатель областного парламента Андрей Кропоткин.

«Председатель аграрного комитета Валерий Губаров представил поправки в законы “О рыболовстве, аквакультуре и сохранении биоресурсов в Калининградской области” и “Об отходах производства и потребления в Калининградской области”», — рассказал Кропоткин.

Помимо этого, предложены следующие законопроекты:

«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления на территории Калининградской области»; «О статусе депутата Законодательного Собрания Калининградской области».

«По два вопроса добавили в повестку социальный комитет и комитет по правопорядку и безопасности», — отметил председатель Заксобрания.

Все поправки и инициативы будут рассмотрены на очередном заседании регионального парламента в четверг, 19 марта.