Эксперт объяснила, как не вызвать зависимость спреями от насморка

Врач Гулакова: Спреи от насморка нельзя использовать чаще трех раз в сутки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Длительное и систематическое применение препаратов от насморка может привести к привыканию. Врач-отоларинголог Анна Гулакова предупредила в беседе с NEWS.ru, что не стоит злоупотреблять назальными спреями и каплями, применяя их чаще трех раз в день.

— Чрезмерное использование сосудосуживающих спреев чревато зависимостью, как физической, так и психологической. Она проявляется в невозможности прекратить применение. Используйте капли не более трех раз в день в течение пяти дней. Выбирайте спреи, учитывая возраст, так как их дозировка более точна, чем у капель, — подчеркнула врач.

Другой вид зависимости возникает из-за строения носа, например, если перегородка внутри него искривлена. Из-за этого носу просто не хватает места, чтобы свободно дышать. А капли, сужающие сосуды, лишь ненадолго облегчают дыхание.