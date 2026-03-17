На трассе М-4 в Ростовской области возможны затруднения в движении транспорта

Водителям рассказали, где на М-4 ведутся дорожные работы.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области проводятся дорожные работы. В связи с этим возможны затруднения в движении транспорта, предупредили в управлении Госавтоинспекции.

Южное направление:

— 943−944 км — монтаж блоков, правая полоса;

— 966 км — монтаж блоков, правая полоса;

Северное направление:

— 1006 км — монтаж блоков;

— 1012 км — ямочный ремонт, правая полоса;

— 1024 км — уборка проезжей части, правая полоса;

Северное и южное направления:

— 1002−1009 км — ямочный ремонт участка.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку, соблюдать требования временных дорожных знаков, следить за скоростью на дороге и соблюдать дистанцию.

