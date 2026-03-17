На трассе М-4 в Ростовской области возможны затруднения в движении транспорта

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области проводятся дорожные работы. В связи с этим возможны затруднения в движении транспорта, предупредили в управлении Госавтоинспекции.
Южное направление:
— 943−944 км — монтаж блоков, правая полоса;
— 966 км — монтаж блоков, правая полоса;
Северное направление:
— 1006 км — монтаж блоков;
— 1012 км — ямочный ремонт, правая полоса;
— 1024 км — уборка проезжей части, правая полоса;
Северное и южное направления:
— 1002−1009 км — ямочный ремонт участка.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку, соблюдать требования временных дорожных знаков, следить за скоростью на дороге и соблюдать дистанцию.
