Двух подростков поместили под домашний арест за сбыт наркотиков в Дзержинске

В Дзержинске два 16-летних подростка стали фигурантами уголовного дела о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР о Нижегородской области.
По версии следователей, в марте 2026 года подростки купили и хранили у себя наркотические средства. В последующем они должны были сбыть их на территории Дзержинска. Осуществить задуманное им не удалось, поскольку их действия пресекли полицейские.
Наркотическое средство в крупном размере было изъято у подростков. Ребят поместили под домашний арест. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
