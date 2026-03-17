Центр Петербурга перекроют 20 марта из-за Ураза-байрама

Самое серьезное ограничение затронет утренние часы. С четырех до девяти утра 20 марта полностью перекроют автомобильное движение на нескольких магистралях. В список попали Московский проспект (от набережной Фонтанки до Садовой), Конный и Крестьянский переулки (на участках от Малой Посадской до Кронверкского), а также сам Кронверкский проспект от улицы Куйбышева до Каменноостровского. Кроме того, проехать нельзя будет по улице Репищева (от Парашютной до Вербной) и по Привокзальной улице (от Первого Мая до дома № 11). Перед наступлением праздника или непосредственно в день его проведения верующим предписано выплачивать специальную милостыню — Садакат уль-Фитра. Без этого обряда соблюдение поста считается неполноценным. Рекомендованные размеры пожертвований дифференцированы в зависимости от материального положения. Для студентов и пенсионеров сумма составляет 200 рублей, для работающих граждан — 700 рублей, а для обеспеченных людей — 1200 рублей.