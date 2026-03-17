Подростков задержали при попытке сбыта наркотиков в Дзержинске

Полицейские вышли на след юношей во время отработки территории. В гаражном массиве на улице Ватутина они задержали подростков: один из них попытался избавиться от пяти свертков, перемотанных синей изолентой, у второго при себе оказалось еще девять таких же. Кроме того, стражи порядка обнаружили и изъяли уже готовые тайники, сделанные приятелями ранее.