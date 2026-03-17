Подростков задержали при попытке сбыта наркотиков в Дзержинске

В Дзержинске полицейские задержали двоих 16-летних подростков, подозреваемых в распространении наркотиков. Молодые люди делали закладки и попались с поличным, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Полицейские вышли на след юношей во время отработки территории. В гаражном массиве на улице Ватутина они задержали подростков: один из них попытался избавиться от пяти свертков, перемотанных синей изолентой, у второго при себе оказалось еще девять таких же. Кроме того, стражи порядка обнаружили и изъяли уже готовые тайники, сделанные приятелями ранее.
Экспертиза подтвердила, что внутри находился наркотик в крупном размере.
Как выяснилось, криминальную подработку молодые люди нашли в мессенджере. Они дистанционно получили задание, приобрели запрещенное вещество и планировали сбыть его через закладки на территории Дзержинска. Довести задуманное до конца им не дали полицейские.
В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы. Сейчас несовершеннолетние находятся под домашним арестом.
Полиция призывает нижегородцев с осторожностью относиться к предложениям удаленной работы. За кажущейся простотой и легким заработком часто стоит реальный срок.