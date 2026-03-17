«Дом гниёт заживо»: Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за многолетних проблем жильцов на Красной

Жильцы многоквартирного дома на улице Красной в Калининграде в отчаянии дошли до информационного центра Следственного комитета. В коллективном обращении они описали кошмар, в котором живут уже много лет: здание 1972 года постройки фактически разрушается, системы водоотведения и водоснабжения не работают, первый этаж регулярно затапливает нечистотами. Сырость, вонь, разрушающиеся конструкции — управляющая компания самоустранилась, а все жалобы в инстанции годами игнорировались.
Глава СК России Александр Бастрыкин отреагировал мгновенно. Он поручил руководителю регионального управления Дмитрию Канонерову возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования. Исполнение — на контроле центрального аппарата.
Это не первый сигнал с Красной. Жильцы дома № 117 (и соседних) годами бьют тревогу: канализация течёт в подвал, подъезды заливает фекалиями, вонь стоит по всему дому. В феврале 2025 года Минконтроль списывал проблемы на частые засоры, а Фонд капремонта перенёс замену сетей с 2024—2026 на 2027−2029 годы, сославшись на нехватку средств. Теперь ситуацией занялся СК.