«Дом гниёт заживо»: Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за многолетних проблем жильцов на Красной

Жильцы многоквартирного дома на улице Красной в Калининграде в отчаянии дошли до информационного центра Следственного комитета. В коллективном обращении они описали кошмар, в котором живут уже много лет: здание 1972 года постройки фактически разрушается, системы водоотведения и водоснабжения не работают, первый этаж регулярно затапливает нечистотами. Сырость, вонь, разрушающиеся конструкции — управляющая компания самоустранилась, а все жалобы в инстанции годами игнорировались.