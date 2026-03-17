Омичей предупреждают о телефонных мошенниках, представляющихся почтальонами

«Мне позвонили и представились сотрудником нашего почтового отделения, попросили сообщить код из SMS для поиска потерянной посылки», — такие сообщения уже регистрируются российскими правоохранителями. УФПС Омской области заявляет, что подобные звонки являются исключительно уловками мошенников: Почта России никогда не запрашивает и не подтверждает данные клиентов по звонку или на сторонних ресурсах. Омичам, которым поступили подобные предложения от неизвестных, ни в коем случае нельзя не сообщать запрашиваемую информацию. Также в ведомстве напоминают, что всю коммуникацию с клиентами почтовая служба ведет только с официальных страниц, а письма, которые рассылаются клиентам, приходят с адресов с доменом @pochta.ru.