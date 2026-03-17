Вскрытие рек в Нижегородской области прогнозируют в апреле

Ледоход на реках Нижегородской области начнется в апреле 2026 года. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МЧС России Валерий Синьков в эфире ЦУР. По данным ведомства, пиковые уровни воды в этом году будут существенно выше привычных показателей: в бассейнах Оки и Суры подъем может составить 1−2 метра выше нормы, а на Ветлуге и Вятке — до одного метра. Аномальное количество снега заставляет спасателей готовиться к серьезному развитию ситуации, при этом 20 марта под руководством губернатора Глеба Никитина пройдет заседание комиссии по ЧС для постановки задач муниципалитетам.