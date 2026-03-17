Вскрытие рек в Нижегородской области прогнозируют в апреле

Ледоход на реках Нижегородской области начнется в апреле 2026 года. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МЧС России Валерий Синьков в эфире ЦУР. По данным ведомства, пиковые уровни воды в этом году будут существенно выше привычных показателей: в бассейнах Оки и Суры подъем может составить 1−2 метра выше нормы, а на Ветлуге и Вятке — до одного метра. Аномальное количество снега заставляет спасателей готовиться к серьезному развитию ситуации, при этом 20 марта под руководством губернатора Глеба Никитина пройдет заседание комиссии по ЧС для постановки задач муниципалитетам.
Особое внимание специалисты уделяют малым рекам, чья пропускная способность снижается, что представляет угрозу для исторически расположенных вблизи воды населенных пунктов. На данный момент погода с дневными плюсовыми температурами и ночными заморозками способствует плавному таянию, однако специалисты МЧС перешли на ручной режим отслеживания уровней воды. Для ликвидации возможных последствий половодья в регионе приведена в готовность группировка, включающая 19 тысяч специалистов и 4500 единиц техники.
Несмотря на тревожные прогнозы, эксперты отмечают и благоприятные факторы. Как рассказал гидрогеолог Валерий Агафонов, в этом году почва под снегом не промерзла, а значит, она способна впитать значительную часть талых вод. По мнению специалиста, это не только может смягчить паводок, но и поможет восполнить запасы подземных вод, что избавит Волгу от традиционного летнего мелководья.