Под Волгоградом подрожала переправа через Дон: смотрим новые цены

В Иловлинском районе Волгоградской области с 16 марта повысили расценки на переправу через Дон по маршруту «Новогригорьевская — Вилтов». Стоимость для легкового автомобиля выросла в среднем на 53%, а для мотоцикла сразу в 2,2 раза.
Как сообщили журналистам в Фроловском ДРСУ ГБУ «Волгоградавтодор», переправить легковой автомобиль массой от 0,7 до 1 тонны обойдётся теперь в 150 ₽, транспорт весом от 1 до 1,5 тонны — 200 ₽, от 1,5 до 3 тонн — 250 ₽, свыше 3 тонн — 300 ₽
Для обычной мототехники услуги парома обойдутся в 150 рублей, для мотоцикла с коляской — 150 ₽ Переправить микроавтобус теперь стоит 350 ₽, автобус — 350 ₽, опорожненные грузовые автомобили грузоподъёмностью до 0,9 т — 300 ₽, до 1,5 т — 350 ₽, до 5 т — 500 ₽, до 7 т — 550 ₽, от 7 до 16 т — 700 ₽, от 16 до 20 т — 800 ₽, свыше 20 т — 1000 ₽, колёсный трактор типа «Беларусь» — 500 ₽, типа К‑700 — 900 ₽, пустой прицеп для легкового автомобиля — 150 ₽, пустой прицеп для грузового автомобиля — 500 ₽
Как пояснили в облкомдортрансе, тарифы на услуги по перевозке транспортных средств, зарегистрированных на физические лица, не менялись более 10 лет — с 2015 года, на юридические лица — с 2023 года.
— За это время многократно менялась цена на топливо, горюче-смазочные материалы, запчасти, услуги по обслуживанию подвижного состава с учетом возросших требований обеспечения безопасности пассажирских перевозок, — объясняют причину повышения цен в профильном комитете.
Здесь также предупреждают, что оплатить переправу можно только наличными в связи с отсутствием устойчивого интернет-соединения.