Минюст предложил добавить новые профессии осужденным в СИЗО

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Министерство юстиции России предложило дополнительно привлекать осужденных в СИЗО к оплачиваемому труду на производствах, сообщили в ведомстве.
По данным на сайте министерства, сейчас осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии общего режима, которые ранее не сидели в тюрьме, могут быть оставлены в следственном изоляторе и выполнять там хозяйственную работу.
«Предлагается при согласии осуждённых оставлять их в СИЗО не только для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, но и для привлечения к оплачиваемому труду на производстве — например, на швейном производстве, по изготовлению продуктов питания или хлебобулочных изделий, консервированию овощей, комплектованию брелоков и ручек, оказанию парикмахерских услуг, стирке белья, дерево- и металлообработке», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что такие изменения позволят увеличить число рабочих мест для осуждённых. Срок создания таких производственных участков составит от двух до шести месяцев в зависимости от учреждения, региона и вида предполагаемой деятельности.