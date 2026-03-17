Ледоход ожидается в апреле в Нижегородской области

Вскрытие рек в Нижегородской области ожидается в апреле. Об этом сообщил глава регионального ГУ МЧС России Валерий Синьков в эфире ЦУР.
Вскрытие рек произойдет практически в те же даты, что и обычно. Однако в этом году пиковые уровни воды будут выше привычных. В бассейнах рек Оки и Суры вода может подняться на 1−2 метра выше нормы, а в бассейнах Ветлуги и Вятки — выше нормы на 1 метр. Но точные показатели будут зависеть от погоды в ближайшие дни.
При этом пропускная способность малых рек, которые разливаются сильнее всего, снижается. При этом состояние инженерных сооружений требует постоянного контроля. Также многие поселения области находятся возле рек, из-за чего возможны подтопления. Напомним, что в этом году под угрозой подтопления находятся 141 населенный пункт региона.