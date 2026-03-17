В Калининградской области выделяют дополнительные 200 млн рублей на содержание дорог после зимы

В Калининградской области выделяют дополнительные 200 миллионов рублей на содержание дорог после зимы. Изменения внесут в бюджет региона. Об этом рассказал губернатор Алексей Беспрозванных на оперативном совещании в правительстве.
«На 506 миллионов рублей мы увеличиваем расходы дорожного фонда, в том числе 200 миллионов рублей направляем на содержание дорог. Коллеги, понятно, что мы столкнулись с последствиями зимы — все мы прекрасно видим. Это касается и тротуаров, на которые мы выделяем деньги, чтобы ускоренными темпами ремонтировать, и в том числе дороги. После схода снега у нас часть тротуаров и дорог сошли», — сказал Беспрозванных.
Губернатор поручил главам муниципалитетов провести мониторинг и составить список дорог, которые больше всего пострадали зимой. В администрации Калининграда отметили, что уже на этой неделе закончат работу и приступят к ремонту.
Прошедшая зима стала одной из самых холодных в области в XXI веке. Температура практически не поднималась выше нуля в течение двух месяцев. Дороги после морозов покрылись ямами и трещинами, что стало особенно заметно с приходом весны. Подробнее о состоянии улиц в городе — в материале Калининград.Ru «Ямы после зимы».