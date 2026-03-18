«Цены меняются каждый день»: в Омске начала стремительно дорожать косметика

Как обратил внимание «СуперОмск», в магазинах Омска произошло стремительное подорожание косметических средств. Причем речь идет о совершенно разных позициях — от декоративной косметики до обычного мыла.
Так, позиции вроде карандаша для глаз, туши для ресниц или румян, по наблюдениям «СуперОмска», с начала года демонстрируют подорожание в 1,5−1,7 раз от прежней стоимости.
Аналогичный резкий скачок стоимости произошел по достаточно популярным позициям средств для волос — некоторые бальзамы и спреи с начала года подорожали почти в два раза.
В свою очередь, рост цены затронул даже весьма базовый товар, как туалетное мыло. Так, по информации Росстата, с начала года туалетное мыло в Омской области подорожало на 1,02 рубля, до 57,32 рубля за 100 граммов.
При этом изменения стоимости косметики в Омске в сторону понижения, похоже, ждать не стоит. На кассе одного из сетевых магазинов косметики и парфюмерии, не относящихся к премиум-сегменту, корреспонденту «СуперОмска» сообщили, что цены на некоторые товары растут практически каждый день.