В аэропорту Уфы обнаружили старинный труд немецкого ученого: его чуть нелегально не вывезли из России

В Уфе у 50-летней женщины, вылетавшей в Ташкент, обнаружили редкий учебник немецкой анатомической школы 1920 года издания. Пассажирку, как рассказали в Башкортостанской таможне, остановили при прохождении зеленого коридора в аэропорту в ходе выборочного контроля.
В ее сумке нашли книгу Rauber-Kopsch — «Lehrbuch der Anatomie Abteilung 6/ Sinnesorgane Generalregister XI. Auflage» («Руководство анатомии человека», том 6 «Органы чувств», 11-е издание), выпущенную в типографии Georg Thieme в Лейпциге.
Женщина пояснила, что везет учебник по просьбе знакомой для преподавателя Самаркандского университета. О том, что книга представляет культурную ценность, она не знала и с правилами вывоза таких предметов ознакомлена не была. Экспертиза подтвердила подлинность издания.
В отношении пассажирки возбудили два административных дела — за недекларирование и несоблюдение таможенных ограничений. Санкции предусматривают штраф и конфискацию товара.
Исполняющий обязанности начальника таможенного поста «Аэропорт Уфа» Константин Архиреев напомнил, что для вывоза культурных ценностей необходимо подавать пассажирскую декларацию и получать разрешение Министерства культуры России.
С начала 2026 года на посту было возбуждено 203 дела об административных правонарушениях.
— Чаще всего предметами АП становились алкогольная и табачная продукции, товары, подлежащие ветеринарному контролю (мясо, молочные продукты, мед и прочее), а также оружие (ножи, сюрикен) и наличные денежные средства, — рассказали в Башкортостанской таможне.
