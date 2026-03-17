Найден способ сверхбыстрого управления светом с помощью лазера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Ученые университета ИТМО нашли способ эффективно манипулировать светом с помощью лазерных вспышек. В отличие от существующих методов, управление здесь происходит в тысячи раз быстрее и полностью оптически — без механического или электрического воздействия, что пригодится для создания сверхбыстрых оптических чипов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Главное преимущество нашего подхода — скорость и энергоэффективность. Если управлять светом через нагрев, процесс занимает микросекунды, а мы добились переключения быстрее в сотни тысяч раз. При этом из-за того, что полупроводниковый слой имеет толщину всего в три атома, для переключения требуются гораздо меньшие мощности лазера, чем в других оптических методах. А работа при комнатной температуре позволяет интегрировать наше решение в реальные вычислительные устройства на чипе», — привели в пресс-службе слова руководителя лаборатории «Низкоразмерные квантовые материалы» ИТМО и руководителя исследования Василия Кравцова.
Уточняется, что производители электроники стремятся сделать устройства максимально компактными. Но дальнейший рост производительности миниатюрных компьютеров упирается в физические барьеры — металлические проводники перегреваются, а скорости передачи сигналов уже недостаточно для новых задач, особенно при использовании алгоритмов искусственного интеллекта. Решением могут стать фотонные чипы, где вместо электронов информацию переносят частицы света. Однако главная проблема фотоники в том, что светом очень трудно управлять.
О разработке.
По данным пресс-службы, ученые ИТМО в 2023 году разработали метод, позволяющий наблюдать за экситон-поляритонами — гибридными оптическими волнами со свойствами света и вещества одновременно. К волноводу (диэлектрику, удерживающему свет) из оксида тантала они добавили атомарно тонкий слой полупроводника на основе дисульфида вольфрама (WS), а для визуализации волн использовали миниатюрную линзу из селенида цинка. Тогда же физики доказали, что экситон-поляритонами можно управлять, меняя расстояние между линзой и поверхностью чипа.
Отмечается, что ученые продолжили эту работу и нашли способ сверхбыстрого оптического управления гибридным светом. Физики использовали усовершенствованную структуру волновода: в этот раз атомарно тонкий слой WS внедрялся в диэлектрический волновод из гексагонального нитрида бора, а вместо механического перемещения линзы для управления использовались сверхкороткие лазерные импульсы. Эти вспышки меняют свойства гибридных частиц и заставляют свет переключаться менее чем за одну триллионную долю секунды — это в тысячи раз быстрее, чем при любых тепловых или механических процессах.
Для наблюдения за процессом ученые использовали миниатюрную полусферу из фосфида галлия — материала с более высоким показателем преломления, чем селенид цинка из прошлой разработки. Эта линза позволяет эффективно «заглянуть» внутрь волновода и увидеть, как лазерный импульс переключает гибридные волны, не разрушая сам процесс.
Как отметили в пресс-службе, метод может применяться при создании сверхбыстрых оптических модуляторов и логических элементов для фотонных интегральных микросхем (ФИС). Особенно технология востребована для задач искусственного интеллекта. В ближайшие 2−3 года команда планирует создать прототип оптического модулятора на чипе, в котором переключение будет происходить в заданных точках волновода. Эти чипы могут в будущем быть использованы в суперкомпьютерах и телекоммуникационном оборудовании.
Работа поддержана Российским научным фондом и программой «Приоритет-2030».