В Симферополе заплатят 55 тысяч рублей пострадавшему от собаки ребенку

В Симферополе заплатят 55 тысяч рублей ребенку, пострадавшему от укуса бродячей собаки. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
Ребенок находился возле дома. В какой-то момент его укусила бродячая собака.
«В результате произошедшего ребенок испытал физические и нравственные страдания, испугался, почувствовал боль от укуса», — рассказали в прокуратуре.
Надзорное ведомство подало иск в суд. С администрации Железнодорожного района взыскали компенсацию морального вреда. Ребенку должны заплатить 55 тысяч рублей.