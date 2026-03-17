Вашингтон
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье рассказали о подготовке к паводкам в регионе

Глава Подмосковья Воробьев о подготовке к паводку: задача — справиться со снегом.

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава ГУ МЧС России по Подмосковью Алексей Павлов и министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин рассказали о подготовке к паводкам в регионе.

«Наша задача — справиться со снегом и здесь. В каждом городе, в каждом муниципалитете сегодня проводятся мероприятия по недопущению подтоплений, в том числе дворовых территорий», — приводит слова Воробьева 360.ru.

Губернатор добавил, что важно уделять внимание малым населенным пунктам в Истре, Солнечногорске, Егорьевске, Богородском, Воскресенске.

Начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов отметил, что в ведомстве уделяют отдельное внимание безопасности людей, особенно детей, на водных объектах. Совместно с МВД и администрацией проводятся ежедневные профилактические рейды, ограждаются места выхода на лед, устанавливаются аншлаги.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин сообщил, что следующей задачей является создание модуля цифрового двойника гидротехнических сооружений и его интеграция с электронными вешками. Это позволит контролировать уровень воды в русловых водоемах и принимать решение о заблаговременном их спуске.

Как сообщает 360.ru, в Московской области действует большая карта мониторинга, которая помогает следить за уровнем воды с помощью электронных вешек. При этом особое внимание уделяют борьбе с подтоплениями во дворах региона, для чего в 2025 году обновили 30% спецтехники.

