Выделен участок под строительство второй очереди кладбища «Новое Стригинское» в Автозаводском районе

Для строительства второй очереди кладбища «Новое Стригинское» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода на 20 644 места выделен земельный участок. Об этом сообщила директор департамента благоустройства Елена Пегова в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по городскому хозяйству 17 марта.
Также новые участки выделены на свободных территориях кладбищ «Ново-Сормовское» и «Сортировочное», в селе Шелокша и на участке № 2 у «Тепличного». На остальных кладбищах предусмотрены только родственные или семейные (родовые) подхоронения.
В настоящее время на территории Нижнего Новгорода, с учетом присоединения Кстова, действует 41 муниципальное кладбище. Особое внимание уделяется инвентаризации захоронений и благоустройству участков.
Так, обустроены межквартальные дорожки на кладбищах «Ново-Стригинское» и «Марьина Роща» (1,7 тыс. кв. м), отреставрировано 235 погонных метров кирпичного забора на кладбище по улице Пушкина, а также проведен ремонт 24 захоронений Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы.
На четырех кладбищах (Ново-Стригинское, Стригинское, Ново-Сормовское и Коляево-Высоково) в текущем году планируется установка систем видеонаблюдения, а также разработан проект строительства колумбария на 530 ниш для захоронения праха.
«Содержание мест захоронений должно быть достойным независимо от того, центральная эта аллея, воинские или старые семейные захоронения. Необходимо, чтобы все участки территорий кладбищ своевременно приводились в порядок. Депутаты держат этот вопрос на контроле», — отметил председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.