Перелетные птицы замечены в Нижегородской области раньше обычного

В Керженском заповеднике Нижегородской области зафиксировали раннее возвращение перелетных птиц. Зябликов и овсянок здесь увидели на две-три недели раньше обычных сроков. Об этом сообщили сотрудники заповедника.
Причиной раннего прилета пернатых стало устойчивое потепление. С 11 марта среднесуточная температура воздуха в заповеднике держится выше нуля. Также началось и снеготаяние — первый подсезон фенологической весны, который обычно стартует 22 марта.
Первым о весне напомнил зяблик. Его песню услышали в лесу 13 марта, хотя обычно птицы прилетают к 4 апреля. Овсянки тоже вернулись, их видели 17 марта в поселке Рустай. Также проснулись и пчелы: их зафиксировали 15 марта, когда по многолетним наблюдениям это происходит в первой декаде апреля.
Впрочем, говорить о полном приходе весны пока рано. Высота снежного покрова на метеоплощадке в Рустае 13 марта все еще составляла 74 сантиметра. Но природные часы явно спешат.
Напомним, по прогнозам синоптиков, в Нижегородской области снег полностью сойдет к концу марта. В этот период среднесуточная температура повысится до плюсовых значений и снежный покров начнет активно таять.