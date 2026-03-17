Перелетные птицы возвращаются на месяц раньше в Керженский заповедник

В Керженском заповеднике также заметили и первых проснувшихся пчел.

Источник: Живем в Нижнем

Из-за потепления в Керженском заповеднике в Нижегородской области зафиксировали ранее возвращение перелетных птиц. Об этом рассказали в соцсетях природного резервата.

С 11 марта среднесуточная температура в заповеднике превышает 0 градусов. Началось снеготаяние — первый подсезон фенологической весны, который начинается в среднем 22 марта.

«Начинают возвращаться перелетные птицы: 13 марта в лесу отмечена первая встреча и песня зяблика (среднемноголетняя дата — 4 апреля), 17 марта в п. Рустай видели овсянок», — отметили в сообщении.

А 15 марта были замечены и первые проснувшиеся пчелы (среднемноголетняя дата их появления — 9 апреля). К слову, 13 марта средняя высота снежного покрова на метеоплощадке в поселке Рустай составила 74 сантиметра.

