«ВКонтакте» прокомментировала жалобы на работу соцсети

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. «ВКонтакте» на фоне жалоб россиян на работу соцсети сообщила РИА Новости, что все сервисы работают штатно.
Во вторник вечером россияне стали сообщать о плохой работе соцсети. Согласно данным детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, насчитывается 435 жалоб за последний час и более 1 тысячи за сутки.
Чаще всего жалуются жители республики Карелия, Новгородской, Вологодской, Новосибирской областей, а также Пермского края.