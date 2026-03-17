Вашингтон
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«ВКонтакте» прокомментировала жалобы на работу соцсети

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. «ВКонтакте» на фоне жалоб россиян на работу соцсети сообщила РИА Новости, что все сервисы работают штатно.

Во вторник вечером россияне стали сообщать о плохой работе соцсети. Согласно данным детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, насчитывается 435 жалоб за последний час и более 1 тысячи за сутки.

Чаще всего жалуются жители республики Карелия, Новгородской, Вологодской, Новосибирской областей, а также Пермского края.