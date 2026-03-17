Политологи назвали возможных кандидатов в Госдуму от Нижегородской области

Уходит эпоха. Депутат Госдумы, бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов объявил о завершении политической карьеры. На выборы в Госдуму, которые пройдут осенью 2026 года, он выдвигать свою кандидатуру не планирует. Эксперты считают, что Булавинов — не единственный нижегородский депутат, который оставит депутатское кресло осенью.
О своём уходе Вадим Булавинов объявил сам. Решение, по его словам, было принято ещё в конце 2025 года.
«На мотивах останавливаться не буду, это личное и обдуманное решение, — отметил Вадим Булавинов. — Что будет дальше, поживём — увидим».
Депутат напомнил, что первый раз его выбрали депутатом Госдумы 33 года назад. Депутатом Госдумы Булавинов становился шесть раз, дважды избирался мэром Нижнего Новгорода.
«Жить я буду в Нижнем Новгороде».
На нынешних выборах по своему округу № 134 (Канавинский) Вадим Булавинов намерен поддержать главного врача больницы № 29, Героя Труда Юлию Гаревскую.
По данным некоторых политологов, Вадим Булавинов не единственный, кто будет поддерживать на своём округе не себя. Вместо Анатолия Лесуна на округе № 131 (Нижегородский), возможно, будет баллотироваться депутат Госдумы Юрий Станкевич. Ранее он избирался по спискам партии «Единая Россия». Депутатом он является с 2021 года. До этого восемь лет возглавлял управление по работе с федеральными органами власти и общественными организациями «ЛукОйла».
А в округе № 132 (Приокский) политологи называют возможным кандидатом первого заместителя председателя Думы Нижнего Новгорода, руководитель фракции «Единой России» Евгения Костина вместо действующего депутата Евгения Лебедева.
В округе № 133 (Автозаводский), по мнению политического обозревателя Андрея Вовка, кандидатом может стать Дмитрий Грачёв. Грачёв — ветеран СВО, участник кадровой программы «Время героев». В сентябре 2024 года был назначен замминистра внутренней и региональной политики, отвечает за вопросы, касающиеся СВО.
А Артём Кавинов, предположительно, останется депутатом в округе № 135. Там он представляет избирателей уже два созыва. Ранее был министром социальной политики Нижегородской области, депутатом Заксобрания.
Однако пока, кроме Вадима Булавинова, никто о своём решении балотироваться или не балотироваться в Думу, не заявил. Если все предположения политологов относительно кандидатов подтвердятся, то это, считают эксперты, будет вполне закономерным развитием событий.
— Эпоха уходит, и уходят прежде всего те, кто состоялся как политический автор в начале нулевых и последующих годах, — считает руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог Евгений Семёнов. — Сейчас требования к депутатам совершенно другие, и мы видим, что здесь возникла и возрастная дифференциация. Артём Кавинов из этой группы депутатов самый младший. Это закономерная смена, закономерная ротация. Если говорить о тех, кто приходит, мы в первую очередь можем говорить о том, что будет выполняться в том числе рекомендация президента по формировании новых элит, поэтому в списке, я полагаю, мы увидим представителей СВО.
Выборы в Госдуму IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.
