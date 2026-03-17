Главные новости к вечеру 17 марта 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 17 марта 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Министра здравоохранения Кубани задержали по делу о мошенничестве

Источник: Евгений Филиппов

Сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Израиль заявил о ликвидации секретаря Совбеза Ирана Лариджани

Источник: AP 2024

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате атаки израильских ВВС. Об этом вслед за ЦАХАЛ сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Фон дер Ляйен: Киев согласился на помощь в ремонте «Дружбы»

Источник: AP 2024

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина приняла предложение ЕС о помощи в финансировании и ремонте трубопровода «Дружба», специалисты готовы приступить немедленно.

В Звенигороде завершили операцию по поиску трех детей

Источник: Павел Селезнев/ТАСС

В результате длительной поисковой операции сотрудники МЧС обнаружили тело третьего подростка из пропавших в подмосковном Звенигороде. В ведомстве уточнили, что тело подняли из реки на поверхность водолазы отряда «Центроспас» МЧС России.

В Крыму мужчина открыл стрельбу по полицейским

Источник: Следственный комитет РФ

В Джанкойском районе задержан 49-летний местный житель, открывший стрельбу при проведении оперативных мероприятий. В результате вооруженного нападения четверо полицейских получили ранения различной степени тяжести.

