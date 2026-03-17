Врачи говорят о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в Калининградской области

В Калининградской области снова фиксируют снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, зарегистрирован 4821 случай, это на 3% меньше чем неделю назад.
Также зарегистрировано 42 случая заболевания COVID-19.
Врачи отмечают, что, несмотря на общее снижение заболеваемости, в весенний период необходимо сохранять настороженность и соблюдать базовые меры профилактики. Например, чаще мыть руки, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, а также избегать контактов с больными.