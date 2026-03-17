Сулит бедность и убытки! Что запрещено в Кононов день, 18 марта 2026 года

В светском календаре на 18 марта приходится несколько довольно интересных и где-то даже необычных дат. День яичницы, например. Ну, и как его не отметить этим популярным, вкусным и самым простым в приготовлении блюдом?).
И не забыть выбросить остатки от яиц и упаковку от них в разные ящики, предназначенные для разной их переработки. Потому что 18 марта также отмечается Всемирный день переработки отходов. И это боль и беда нашего настоящего, потому что по всему миру проблема с переработкой отходов находится на очень низком уровне — так, что мы скоро можем оказаться буквально погребенными под грудами мусора, который сами же и производим.
Зеленая повестка.
И как-то даже в голову никому не приходит, что все эти обертки, оберточки и упаковки в упаковочках совсем никому не нужны. Кроме их производителей, конечно. Они ни от чего в большинстве своем не защищают и ничего не добавляют, кроме стоимости к тому продукту, который в них упакован.
И это уже давно стало катастрофой перепроизводства того, что нужно только для того, чтобы это выбросить, потому что никто ничего из этого по большей части не перерабатывает и перерабатывать не собирается, а природе нужно порой до сотни, а то и двух сотен лет, чтобы самостоятельно это как-то утилизировать, и нагрузка в связи с этим на нее возрастает многотысячекратно!
И, возможно, всем ратующим за так называемую «зеленую повестку» лучше бы в эту сторону посмотреть, а не требовать уничтожения, например, крупного рогатого скота из-за производства им парниковых газов, который якобы способствует глобальному потеплению. Но такими темпами человечество утонет в мусоре и вымрет от загрязнения планеты гораздо раньше, чем от того самого потенциально опасного глобального потепления.
В отличие от производителей упаковок и прочей ерунды, никому не приносящей никакой пользы, крупный рогатый скот дает нам молоко, мясо и еще навоз, который необходим для выращивания растительной пищи. Натуральной, причем!
Конон Огородник.
И, кстати говоря, именно 18 марта наши предки начинали свой аграрный цикл. В этот день православная церковь чтит память мученика Конона Исаврийского, которому молились об оберегании детей от оспы — эта традиция связана с тем, что святой, согласно житию, с детства был благочестив и отличался кротостью. А также мученика Конона Градаря (огородника) — святого III века, который жил в городе Мандоне и занимавшийся огородничеством.
Он был примерным христианином, невзыскательным и трудолюбивым. Пострадал за веру при императоре Декии — ему вбили гвозди в ноги и гнали перед колесницей до самой смерти. В народе к нему обращались с молитвами о помощи в выращивании овощей, о защите огорода от вредителей и засухи, а также о благополучном урожае. Его имя в переводе с греческого означает «трудящийся», что полностью соответствовало его житию и восприятию в народе.
В народном календаре этот день так и называется — Конон Огородник или Конон Градарь. Это — день, когда земля просыпается для труда.
Название «Градарь» происходит от слова «ограда» или «град» (в значении «огород») и подчеркивает главное призвание святого — покровительство огородникам и земледельцам. В народном сознании это день, когда даже в неблагоприятную погоду следовало начинать возделывать землю, чтобы заручиться поддержкой высших сил на весь сельскохозяйственный год.
Ритуалы и обряды 18 марта.
День Конона Огородника был наполнен действиями, сочетавшими практическую подготовку к севу с магическими ритуалами.
Главным обрядом дня было магическое начало пахоты и защита от напастей. Крестьяне, следуя поговорке «Хотя бы в день Конона Градаря была и зима, начинай пахать огород», выходили на свои участки и начинали работы. Даже если земля была еще мерзлой или покрыта снегом, они вскапывали хотя бы небольшой участок символически. Верили: «Только почни в этот день — непременно огород будет добр, и овощу будет много». Это был акт «запуска» плодородия, задабривания святого покровителя и самой земли.
Даже если еще где-то лежал снег, на гряды обязательно ввозили навоз. Об этом говорили красноречивые поговорки: «навозишь на Огородника на гряды навоз — не хлебнёшь зимой над печным горшком слёз», «где лишняя навоза колышка, там лишняя хлеба коврижка», «в навозе топтаться — болезней не опасаться».
Существовало даже поверье, что месить навоз голыми ногами полезно для здоровья — так можно «всякую тяготу в ногах избыть». В то же время существовало предостережение: с навозом нельзя работать в понедельник и 31 числа любого месяца, иначе будут ссоры в семье.
Проводили в этот день также ритуал «трёх лунок» для защиты урожая — очень важный обережный обряд. На огороде выкапывали три небольшие лунки, а затем засыпали их, приговаривая: «Одна лунка для суши, другая — для мошки, третья — для червей». Считалось, что после этого летом огород не пострадает ни от засухи, ни от насекомых-вредителей. Делали это скрытно, чтобы дурной глаз не навел порчу.
Запреты Кононова дня.
Начинали уже и готовить семена к посеву. Их замачивали, чаще всего в талой снеговой воде, чтобы ускорить прорастание. Существовал у наших предков интересный обычай: крестьяне всю зиму носили мешочки с семенами на груди, рядом с нательным крестом, веря, что это придает им силу и защищает от порчи. Из таких семян нельзя было съесть ни зернышка, «чтобы не стать примером для червей».
День этот старались провести на огороде. Лениться было нельзя — Конон, говорили, лентяев не любит — безделье сулило болезни и неудачи. Но при этом нельзя было работать с деревьями и делать что-то из дерева — считалось, что это к несчастью.
Ходить в гости и приглашать гостей тоже не рекомендовалось. Опасались, что посторонние могут «забрать» благополучие из дома или произойдут ссоры. Ужинать полагалось только в кругу семьи, и во время ужина 18 марта хлеб не резали, а ломали, ибо считалось, что если на Конона хлеб после заката солнца резать, то с близкими поссоришься. После еды нельзя было оставлять грязную посуду и крошки на столе — это сулило бедность и убытки.
Покупки 18 марта тоже старались не совершать — вещи, купленные в этот день, быстро приходили в негодность или могли стать причиной болезни и разлада в семье.
Нельзя было сплетничать и наговаривать на других. По поверью, на болтуна и клеветника нападала икота, которая могла перерасти в заикание, а за подслушивание чужих разговоров могла настигнуть глухота.
День договора с землей и святым.
Одним словом, этот день — день инициации сельскохозяйственного цикла. Это переход от зимнего покоя к активному взаимодействию с землей. Интересно сочетание практических действий (внесение навоза, ремонт парников) с глубокой магической верой в возможность ритуально повлиять на будущий урожай (символическая пахота в любую погоду, «похороны» вредителей в три лунки, запрет на грабли из-за боязни града). Это день, когда человек договаривается с землей и святым покровителем о сотрудничестве на весь предстоящий сезон.
Чем можно заняться в этот день современному человеку, чтобы воспользоваться мудростью предков с пользой для себя?
Даже если у вас нет шести соток за городом, мудрость дня Конона Огородника можно применить в современной жизни. Вот несколько простых идей:
Начните «весенний сев» на подоконнике. Даже если за окном слякоть или снег, самое время заняться рассадой. Замочите семена (петунии, перца, томатов — что планируете сажать) в воде, лучше талой (можно заморозить и растопить бутилированную воду). Поставьте их в теплое место и наблюдайте за пробуждением жизни. Это будет ваш личный ритуал «запуска» нового сезона.
«Удобрите» свои жизненные «грядки». Подумайте, в какую сферу жизни вам нужно «внести навоз» — то есть вложить силы и ресурсы для будущего урожая. Работа? Отношения? Здоровье? Запланируйте на этот день конкретное действие, которое станет фундаментом для будущих достижений. Поговорка «не хлебнешь зимой слез» актуальна и сегодня — позаботьтесь о будущем заранее.
Проведите ритуал «трёх лунок» для своих проблем. Выкопайте три небольшие лунки (в цветочном горшке или просто в земле в парке) и «закопайте» в них три свои самые надоевшие проблемы или страхи — например, страх неудачи, лень, обиду на кого-то. Засыпьте землей, представляя, что они уходят. Это поможет психологически освободиться от груза.
Устройте семейный ужин. Соберите вечером близких за столом. Запрет на гостей легко переосмыслить как призыв укрепить самые важные, семейные связи. Поговорите по душам, вспомните хорошее.
Уделите время комнатным растениям. Пересадите цветок, протрите листья, просто полейте и побудьте рядом с зеленью. Это успокаивает и соединяет с природой даже в каменных джунглях.
Понаблюдайте за птицами. Выгляните в окно. Видели сегодня грачей, трясогузок или просто голубей и воробьев? Их поведение может подсказать погоду на ближайшие дни. Это развивает внимательность и чувство связи с окружающим миром.
Проведите ревизию запретов. Не покупать крупные вещи? Возможно, в этом есть рациональное зерно — отложите импульсивные траты на потом, дайте себе время подумать. Не брать подарки от незнакомцев — просто здравый смысл, не более того.
Приметы дня на 18 марта:
«На Конона ясно и сухо — летом града не будет» (или будет хороший урожай фруктов).
«Трясогузка раньше обычного вернулась — к тёплой весне».
«Если грачи на гнёзда сели — через три недели можно выходить на посев».
«Мыши завелись в доме и на полях — к неурожайному году».
«Подснежники появились в лесу — можно начинать пахоту».
«Если к этому дню прошло половодье — сенокос будет скудным».
«Небольшие заморозки на Конона — к урожаю пшеницы».