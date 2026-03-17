Беспрозванных поручил создать в регионе запас лекарств для льготников

На закупки медикаментов в 2026 году выделено на 30% больше.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области необходимо создать запас льготных лекарств, чтобы избежать перебоев в их выдаче. Такое распоряжение дал Алексей Беспрозванных на оперативном совещании во вторник, 17 марта.

«Я хотел бы обратиться к минздраву. Коллеги, необходимые средства выделены для бесперебойного обеспечения лекарствами жителей нашего региона, поэтому сбоев быть не должно. Бывают по некоторым категориям сбои, как мне объясняют: где-то логистика виновата — значит, надо делать запасы», — потребовал губернатор.

Всего на лекарственное обеспечение в текущем году выделено 3,95 млрд рублей, что на 30% больше, чем в прошлом.

Беспрозванных предложил субсидировать на 30% из федерального бюджета закупку лекарств для региона.