В Госдуме заявили об усилении ПВО на Урале после слов Шойгу

«Газета.Ru» приводит комментарий заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина по недавнему заявлению главы Совбеза Сергея Шойгу о росте угрозы украинских ударов по российским регионам. Парламентарий отмечает наращивание противовоздушной обороны и задействование других мер для купирования угрозы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Россия предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности регионов, включая усиление средств противовоздушной обороны и охраны особо важных объектов. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Депутат прокомментировал недавнее заявление секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, который отметил, что на фоне развития средств поражения у Украины ни один российский регион не находится в полной безопасности.

«Все, что делается на законодательном уровне и на уровне органов исполнительной власти, верховным главнокомандующим, все меры, которые необходимо предпринимать, предпринимаются в части усиления средств противовоздушной обороны, в части усиления охраны особо важных объектов», — цитирует издание слова Швыткина.

Парламентарий также добавил, что при особо важных предприятиях созданы специальные подразделения, а все правоохранительные органы ориентированы на предотвращение возможных террористических актов.

Сергей Шойгу 17 марта на совещании на Урале озвучил, что основными целями ВСУ являются военные, транспортные и топливно-энергетические объекты. Депутат Швыткин в связи с этим заявлением подчеркнул актуальность сплоченности населения перед этими вызовами.

