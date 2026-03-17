В Госдуме заявили об усилении ПВО на Урале после слов Шойгу

Депутат прокомментировал недавнее заявление секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, который отметил, что на фоне развития средств поражения у Украины ни один российский регион не находится в полной безопасности.
«Все, что делается на законодательном уровне и на уровне органов исполнительной власти, верховным главнокомандующим, все меры, которые необходимо предпринимать, предпринимаются в части усиления средств противовоздушной обороны, в части усиления охраны особо важных объектов», — цитирует издание слова Швыткина.
Парламентарий также добавил, что при особо важных предприятиях созданы специальные подразделения, а все правоохранительные органы ориентированы на предотвращение возможных террористических актов.
Сергей Шойгу 17 марта на совещании на Урале озвучил, что основными целями ВСУ являются военные, транспортные и топливно-энергетические объекты. Депутат Швыткин в связи с этим заявлением подчеркнул актуальность сплоченности населения перед этими вызовами.