В Калининграде насчитали еще дюжину брошенных автомобилей

С начала года в Калининграде представители мэрии обнаружили еще 12 брошенных автомобилей. Это транспорт, который точно не на ходу: нет номеров, элементов кузова, где-то отсутствуют колеса, а часто машины просто сгоревшие.
Как рассказала в телеграм-канале глава городской администрации Елена Дятлова, владельцам дали официально 30-дневный срок, чтобы добровольно убрать авто.
«По истечении этого срока автомобили, которые владельцы не уберут, утилизируют, а расходы взыщут с хозяев», — прокомментировала сити-менеджер.
Елена Дятлова отметила, что благодаря активности горожан власти могут быстрее выявлять такие машины и принимать меры.
Увидели автохлам? Звоните: 8 (4012) 92−36−89.