Вашингтон
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Калининградской области помогут муниципалитетам привести в порядок дороги после снежной зимы

Наиболее опасные ямы уже заделали холодным асфальтом.

Источник: Клопс.ru

Власти Калининградской области готовы финансово помочь муниципалитетам с ремонтом дорог и тротуаров после снегопадов. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных на оперативном совещании во вторник, 17 марта.

Глава региона отметил, что в этом году увеличен дорожный фонд и более 200 млн рублей направят на содержание трасс.

«Понятно, что столкнулись с последствиями зимы. Это касается и тротуаров. После схода снега сошла и часть дорог. Главам муниципалитетов поручение — промониторить самые критичные объекты: школы, детские сады и так далее. Собираем объекты, оперативно будем выделять средства», — подчеркнул Беспрозванных.

Муниципалитетам поручили в кратчайшие сроки составить перечень проблемных участков и передать данные в правительство региона. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что обследование основных магистралей завершат уже на этой неделе.

«Выйдем на ремонт по сетке трещин и ликвидации ям, которые образовались в процессе зимы», — добавила сити-менеджер.

Зимой городские службы устраняли наиболее опасные повреждения с помощью холодного асфальта. Сейчас же калининградцы всё чаще сообщают о провалах, главным образом возле люков.