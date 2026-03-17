В Волгограде автовладелец отсудил у дорожников 281 тыс. за упавший на крышу знак

Это случилось в октябре 2024 года. В этот день был сильный ветер. Мужчина остановился у магазина в поселке Колхозная Ахтуба Среднеахтубинского района. Когда он вернулся с покупками, увидел свою иномарку с пробитой крышей и треснувшим лобовым стеклом. На машину прилетел дорожный знак «Пешеходный переход».