В Волгограде автовладелец отсудил у дорожников 281 тыс. за упавший на крышу знак

Знак «Пешеходный переход» пробил крышу и лобовое стекло.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде владелец «Ситроена» отсудил у дорожников 281 тысячу 134 рубля после того, как его машину повредил дорожный знак. «Волгоградавтодор» по решению суда должен компенсировать водителю и восстановительный ремонт авто, и судебные расходы.

Это случилось в октябре 2024 года. В этот день был сильный ветер. Мужчина остановился у магазина в поселке Колхозная Ахтуба Среднеахтубинского района. Когда он вернулся с покупками, увидел свою иномарку с пробитой крышей и треснувшим лобовым стеклом. На машину прилетел дорожный знак «Пешеходный переход».

Экспертиза показала, что повреждения машина получила из-за некачественной установки дорожного знака. За установку и обслуживание дорожных знаков в районе отвечает ГБУ «Волгоградавтодор». Как рассказали в Дзержинском районном суде, с ответчика взыскали сумму восстановительного ремонта в размере 194 534 рубля, расходы на оплату оценщика — 8 500 рублей, судебные расходы −28 100 рублей, а также расходы по проведению судебной экспертизы — 50 000 рублей. Впрочем, он еще имеет право на обжалование решения суда.