Нижегородские школьники заняли призовые места на международной олимпиаде по физике

«Интерес к естественно-научным дисциплинам среди учащихся Нижегородской области демонстрирует устойчивый рост благодаря систематическому развитию образовательных инициатив в рамках школьной и вузовско-колледжной системы. Выпускники проявляют повышенный интерес к экзаменам по естественным наукам, выбирая предметы, такие как физика и химия, с целью дальнейшего поступления в образовательные учреждения технического профиля. Показатели подтверждают динамику интереса молодежи к науке, увеличиваясь ежегодно. Так, в 2025/2026 учебном году значительно выросла популярность физики среди выпускников школ региона: число желающих сдать её возросло с 17,7% до 21,4%. Химики тоже увеличили свою долю на 1%, составив теперь 11,7% от общего числа учеников. Школы области внедряют современные подходы к популяризации науки посредством мультимедийных ресурсов, демонстрации наглядных материалов и организации специализированных центров, таких как “Точка роста”, обеспечивающих дополнительное образование в сфере естественных наук и формирующих базу будущих профессионалов-исследователей и инженеров», — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.