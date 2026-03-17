Нижегородские школьники заняли призовые места на международной олимпиаде по физике

Нижегородские школьники заняли призовые места на Второй ежегодной Международной олимпиаде по физике имени П. Л. Капицы (KIPhO). Об этом сообщает пресс-служба минобразования Нижегородской области.
Олимпиада прошла на площадке физтех-лицея имени П. Л. Капицы в городе Долгопрудный Московской области.
По итогам проведения Олимпиады нижегородские школьники достойно представили регион, показав качественную системную подготовку по физике и интерес к самому предмету.
В личном первенстве дипломы II степени завоевали:
Илья Кругов (Лицей № 40, Нижний Новгород); Виталий Борисов (Лицей № 36, Нижний Новгород); Богдан Анохин (Лицей № 40, Нижний Новгород).
Диплом III степени в индивидуальном зачете получил:
Иван Сочков (Лицей № 40, Нижний Новгород).
В командном туре дипломы III степени вручены:
Владимиру Шарову (Лицей № 40); Богдану Анохину (Лицей № 40), который стал дважды призером олимпиады.
Как сообщили в ведомстве, к олимпиаде призеров подготовил учитель физики лицея № 40 Андрей Смирнов.
«Интерес к естественно-научным дисциплинам среди учащихся Нижегородской области демонстрирует устойчивый рост благодаря систематическому развитию образовательных инициатив в рамках школьной и вузовско-колледжной системы. Выпускники проявляют повышенный интерес к экзаменам по естественным наукам, выбирая предметы, такие как физика и химия, с целью дальнейшего поступления в образовательные учреждения технического профиля. Показатели подтверждают динамику интереса молодежи к науке, увеличиваясь ежегодно. Так, в 2025/2026 учебном году значительно выросла популярность физики среди выпускников школ региона: число желающих сдать её возросло с 17,7% до 21,4%. Химики тоже увеличили свою долю на 1%, составив теперь 11,7% от общего числа учеников. Школы области внедряют современные подходы к популяризации науки посредством мультимедийных ресурсов, демонстрации наглядных материалов и организации специализированных центров, таких как “Точка роста”, обеспечивающих дополнительное образование в сфере естественных наук и формирующих базу будущих профессионалов-исследователей и инженеров», — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
