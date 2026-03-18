Омичка потеряла 600 тысяч рублей из-за мошенников, предложивших заменить домофон

69-летняя омичка из Кировского округа лишилась более полумиллиона рублей из-за аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Изначально женщине позвонил «специалист сервисной службы». Под предлогом плановой замены домофона и выдачи новых ключей он убедил омичку продиктовать код из СМС-сообщения якобы для регистрации в очереди.
Вскоре после этого пенсионерка получила уведомление о несанкционированном входе в личный кабинет портала «Госуслуги». Позвонив по указанному в сообщении номеру «горячей линии», она вступила в диалог с «оператором портала», «представителем Росфинмониторинга» и «сотрудником ФСБ». Последний сообщил женщине, что на ее имя якобы оформлена генеральная доверенность, с помощью которой преступники пытаются похитить ее сбережения.
«Для убедительности аферисты прислали потерпевшей в мессенджере фотографию фиктивного документа и убедили в необходимости срочного вывода средств на “безопасный счет”. Находясь под психологическим давлением, женщина перевела 600 000 рублей своей знакомой, чтобы та обналичила их в другом банке», — уточнили в ведомстве.
После блокировки карты банком и последующего снятия наличных в кассе, заявительница по инструкции установила на телефон приложение «Центральный банк». На специальный счёт она перевела 415 000 рублей, а еще 156 000 рублей отправила на номер мобильного телефона, который ей представили как «счет для оцифровки». Банковские комиссии за переводы составили около 60 000 рублей.
Финальным этапом схемы стал звонок от якобы следователя, который сообщил, что деньги находятся в хранилище, но для их получения необходимо оплатить «задолженность». Женщина осознала, что стала жертвой мошенников, когда закончились все личные средства.