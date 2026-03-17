Создан сайт с архивными материалами первого исследователя Сибири

Даниэль Готлиб Мессершмидт родился 6 сентября 1685 года в Данциге (сегодня польский город Гданьск) в семье главного судостроительного инспектора. С 1706 по 1713 год изучал медицину и ботанику в Йенском университет и в Университете Галле, защитил диссертацию по медицине. В 1716 году Петр I прибыл в Данциг во время второй поездки в Европу, посетил Натуральный кабинет немецкого врача Иоганна Брейне и получил его рекомендацию относительно Мессершмидта как кандидата, который смог бы собирать и изучать природные богатства России. Петр І пригласил Мессершмидта на русскую службу. Именным указом Петра I от 15 ноября 1718 года Мессершмидт был отправлен в Сибирь. Его путешествие длилось чуть более восьми лет: 1 марта 1719 года он отправился из Петербурга и вернулся обратно 27 марта 1727 года. В будущем не покидал русской службы и умер 25 марта 1735 года в Санкт-Петербурге.