Создан сайт с архивными материалами первого исследователя Сибири

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского филиала Архива РАН (СПбФ АРАН) создали сайт, посвященный первому российскому ученому-исследователю Сибири Даниэлю Готлибу Мессершмидту (1685−1735). На сайте опубликованы, в частности, его личные материалы, которые он собирал в течение восьми лет, путешествуя по Сибири с 1719 по 1727 год по указу Петра I, говорится в сообщении пресс-службы СПбФ АРАН.
«В СПбФ АРАН подготовлен информационно-библиографический ресурс “Первый ученый — исследователь Сибири Даниэль Готлиб Мессершмидт (1685−1735)”. Систематическое изучение и публикация наследия Д. Г. Мессершмидта стало осуществляться уже в XXI в. Эта работа была организована в СПбФ АРАН, который привлек к этому многолетнему проекту российских и зарубежных историков науки» — сказано в сообщении.
Мессершмидт составил первое научное описание Сибири — Sibiria Perlustrata (лат. «Описание Сибири»), которое стало итогом его восьмилетнего путешествия Сибири по указу Петра I с 1718 по 1727 год. В ходе данной экспедиции он изучал растения, животных, минералы, составлял карты Сибири от Урала до Енисея, посетил Тобольск, Красноярск, районы множества рек — Исеть, Иртыш, Обь и другие места, отправляя свои находки в Санкт-Петербург. Итоги этой большой и первой в истории России работы, помимо труда «Описание Сибири», хранятся в СПбФ АРАН и теперь доступны всем желающим на созданном им сайте.
В первом разделе сайта — «Публикации текстов Д. Г. Мессершмидта» — можно найти публикации рукописей Мессершмидта, а также единственную вышедшую из печати при жизни ученого работу «Dissertatio solennis medica de ratione praeside universae medicinae». В разделе «Книги» представлены издания, вышедшие с грифом СПбФ АРАН; в разделе «Статьи» — тематические статьи сотрудников СПбФ АРАН о Мессершмидте. Полный перечень связанных с ним работ (кроме работ, описанных в разделах «Книги» и «Статьи») представлен в разделе «Библиографический список».
Биография Мессершмидта.
Даниэль Готлиб Мессершмидт родился 6 сентября 1685 года в Данциге (сегодня польский город Гданьск) в семье главного судостроительного инспектора. С 1706 по 1713 год изучал медицину и ботанику в Йенском университет и в Университете Галле, защитил диссертацию по медицине. В 1716 году Петр I прибыл в Данциг во время второй поездки в Европу, посетил Натуральный кабинет немецкого врача Иоганна Брейне и получил его рекомендацию относительно Мессершмидта как кандидата, который смог бы собирать и изучать природные богатства России. Петр І пригласил Мессершмидта на русскую службу. Именным указом Петра I от 15 ноября 1718 года Мессершмидт был отправлен в Сибирь. Его путешествие длилось чуть более восьми лет: 1 марта 1719 года он отправился из Петербурга и вернулся обратно 27 марта 1727 года. В будущем не покидал русской службы и умер 25 марта 1735 года в Санкт-Петербурге.