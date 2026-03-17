В Башкирии живет 74 тысячи многодетных семей: на их поддержку выделили 1,25 млрд рублей

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров рассказал о мерах поддержки многодетных семей в республике. Он напомнил, что с 2024 года по указу президента России статус многодетной семьи стал бессрочным. Федеральный проект «Многодетная семья» — центральный в новом нацпроекте «Семья».
В Башкирии, по данным правительства республики, сегодня проживает 74 тысячи многодетных семей — на 14% больше, чем по итогам переписи 2020 года.
— Поддержка у нас выстроена давно, действует республиканский закон, которому уже 25 лет. В 2025 году направили на эти цели 1,25 млрд рублей, — заявил глава кабмина Башкирии.
Помощь включает компенсацию повседневных расходов и затрат на обучение. Многодетные получают 50% стоимости платного обучения в колледжах (до 30 тысяч рублей в год). Социальный контракт, помогающий открыть свое дело, для многодетных он в приоритете. Несколько ключевых выплат оформляются по принципу «единого заявления».
Назаров поручил проработать перевод компенсации за школьную форму и канцтовары в формат электронного сертификата — это должно быть быстрее и удобнее для занятых родителей.
