Власти ищут подрядчика для ремонта дороги в районе отеля «Балтика» под Калининградом за 130 млн рублей

Власти ищут подрядчика для ремонта трассы под Калининградом. На участок протяжённостью 867 метров выделили 130,5 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит отремонтировать трассу Северный обход Калининграда — Заозёрье. Участок находится в конце Московского проспекта, в районе отеля «Балтика».
Вдоль трассы предстоит вырубить более 130 деревьев и кустарников. Подрядчик демонтирует покрытие из брусчатки и уложит асфальт. На участке оборудуют уличное освещение и высадят новые растения.
Победителя аукциона определят 27 марта. Работы необходимо выполнить до 9 ноября.
В 2026 году в Калининградской области планируют отремонтировать более ста километров региональных трасс. Также приведут в порядок девять мостов. Специалисты отремонтируют трассы в Багратионовском, Озёрском, Нестеровском, Зеленоградском, Славском и других округах.