Следком возбудил уголовное дело из-за безобразной дороги под Воронежем

В региональных пабликах появились сообщения о том, что дорога в микрорайоне Радуга в селе Новая Усмань Новоусманского района находится в удручающем состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Воронежского Следкома.
В частности, крайне сложно проезжать транспорту в непогоду, а школьный автобус вообще не курсирует. При этом, жители уверяют, что регулярно делают взносы в ТОС на асфальтирование дороги, а воз и ныне там. Возбуждено уголовное дело.
— Выполняется комплекс необходимых следственных действий, — добавили в СК.