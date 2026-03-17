Воронежский губернатор: бизнес должен активнее участвовать в жизни муниципалитетов

Глава Воронежской области Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили вовлеченность бизнеса в социально-экономическое развитие Россошанского района.
Глава администрации муниципалитета Роман Береснев рассказал, что в марте 2025 года было подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве с управляющей компанией «Дон-Агро», предполагающее вложения одинаковых суммы со стороны инвестора и власти. По инициативе председателя совета директоров «Дон-Агро» Николая Ольшанского было выделено 58 миллионов рублей, еще столько же поступило из бюджета области.
Деньги направили на развитие социальных объектов, инженерной и коммунальной инфраструктуры. В рамках программы отремонтировали детсады в Евстратовке и Новой Калитве, школы в Старой Калитве и Лизиновке. Кроме того, были обновлены четыре фельдшерско-акушерских пункта и участковая больница в Новой Калитве. Заменены восемь километров аварийных водопроводных сетей, установлена водонапорная башня в Евстратовском сельском поселении, на улицах в сел Терновка, Евстратовка и хутора Лощина установлены более 300 новых фонарей. Для четырех сельских поселений изготовлено и поставлено 555 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.
Еще один важный проект — ремонт воинского захоронения в Новой Калитве, где покоятся более трех тысяч солдат, и символического памятника Великой Отечественной войны «Миронова гора».
Кроме того, отремонтированы здания администраций в Лизиновке, Новокалитве и Евстратове.
Глава района рассказал о развитии территориально общественного самоуправления. В ТОСах задействованы почти 18 тысяч человек. В 2025 году при поддержке Совета муниципальных образований области и АНО «Образ будущего» победили 23 общественно полезных проекта ТОС, в шести из которых инвестором выступила компания «Дон-Агро».
Александр Гусев отметил, что программа «50 на 50» будет продолжаться, и любые инициативы предпринимателей будут поддержаны финансированием из областного бюджета. Губернатор подчеркнул значимость участия сельхозпредприятий в жизни территорий присутствия и сообщил о планах анализа вовлеченности крупных компаний в социальное развитие районов.