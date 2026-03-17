Воронежский губернатор: бизнес должен активнее участвовать в жизни муниципалитетов

Деньги направили на развитие социальных объектов, инженерной и коммунальной инфраструктуры. В рамках программы отремонтировали детсады в Евстратовке и Новой Калитве, школы в Старой Калитве и Лизиновке. Кроме того, были обновлены четыре фельдшерско-акушерских пункта и участковая больница в Новой Калитве. Заменены восемь километров аварийных водопроводных сетей, установлена водонапорная башня в Евстратовском сельском поселении, на улицах в сел Терновка, Евстратовка и хутора Лощина установлены более 300 новых фонарей. Для четырех сельских поселений изготовлено и поставлено 555 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.