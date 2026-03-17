Метеорологи: В конце марта в Калининградской области ожидается похолодание

В конце марта в Калининградской области ожидается похолодание. Ухудшение погоды прогнозируют после 20-х чисел. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
До 20-х чисел марта в регионе сохранится тёплая и сухая погода днём. Ночи до конца месяца будут прохладными, возможны небольшие заморозки.
«А вот ближе к концу месяца (после 25 числа) сохраняется тенденция к похолоданию: модельные расчёты демонстрируют “блокирование” северной Атлантики, что может повлечь полярные вторжения в Европе», — рассказали метеорологи.
До конца месяца в регионе не ожидается значительное усиление ветра и обильные дожди. Небольшие осадки прогнозируют в пятницу, 20 марта.
Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.