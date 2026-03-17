Пять участков определили под новые места захоронений в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде выделили пять участков для увеличения мест захоронений. Об этом сообщили в гордуме.
Так, 20,6 тыс. мест планируют оборудовать Автозаводском районе. Сейчас здесь выделен участок под строительство второй очереди кладбища «Новое Стригинское». Новые участки выделяют на свободных территориях других кладбищ: «Сортировочного», «Ново-Сормовского», на участке № 2 у «Тепличного» и в селе Шелокша. На остальных кладбищах захоронения осуществляются только как родственные или семейные.
Ранее сообщалось, что городская мэрия подготовила проект нового колумбария.