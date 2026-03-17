На форуме «Здоровое общество» собрали круглый стол по проблеме сахарного диабета

На форуме «Здоровое общество» обсудили борьбу с сахарным диабетом. Мероприятие прошло при поддержке Министерства здравоохранения РФ. На нем подписали соглашение о сотрудничестве между Советом по региональному здравоохранению, НМИЦ эндокринологии и Общественной палатой РФ для реализации проекта «Диабет под контролем».
Цель проекта — проведение информационно-разъяснительной кампании по профилактике диабета, улучшение качества медпомощи и выявление ключевых проблем в регионах. Основные направления включают: анализ уровня грамотности населения, проведение выездных мероприятий, разработку рекомендаций и повышение доступности помощи.
Модератором сессии выступила зампред Совфеда Инна Святенко. В обсуждении приняли участие: замминистра здравоохранения Евгений Камкин; директор НМИЦ эндокринологии имени Дедова Наталья Мокрышева; член комиссии ОП по здравоохранению Анастасия Столкова; министр здравоохранения Тверской области Ксения Абрамова; начальник Департамента здравоохранения Правительства Еврейской автономной области Анастасия Мартынова и председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый. Эксперты отметили, что диабет — это социальная проблема, требующая участия некоммерческих структур и диалога с пациентами.
Столкова подчеркнула важность работы в каждом регионе с учетом местных особенностей. Общественная палата и Фонд Росконгресс активно поддерживают программы по борьбе с диабетом, планируя проводить оценку ситуации в регионах и формировать индивидуальные программы мероприятий.
С 2023 года борьба с диабетом выделена в отдельный федеральный проект, направленный на раннюю диагностику и профилактику болезни. Эксперты обсудили эффективные технологии диагностики, цифровые сервисы для управления диабетом, образовательные программы и создание единой стратегии профилактики для всех регионов.