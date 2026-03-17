Можно ли взыскать компенсацию с заразившего ОРВИ коллеги: юрист дала ответ

Заболевшие работники могут задаться вопросом — можно ли потребовать компенсацию от коллеги, заразившего их гриппом или ОРВИ? Юрист Дарья Ахтырко объяснила, что хотя теоретически такая компенсация возможна, на практике получить деньги будет крайне сложно. Об этом пишет телеканал 360.ru.
«Самая главная сложность — проведение экспертизы. Будет проблематично доказать время возникновения этой болезни. Образно говоря, я могла заразиться три или четыре дня назад в метро, а потом прийти на работу», — отметила юрист.
Для того, чтобы доказать, что заражение произошло на работе, потребуется сложная экспертиза. Более того, многое зависит от индивидуального иммунитета, и даже с экспертным заключением будет трудно установить, что сотрудник заразился именно от коллеги.
Ахтырко добавила, что для различных людей заболевание протекает по-разному. Один может выздороветь за неделю, а другой страдать от последствий значительно дольше. Юрист считает, что гораздо более эффективным будет взыскание ущерба с работодателя, если тот не принял меры для обеспечения безопасности сотрудников.
