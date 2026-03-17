Минтранс: в 2026 году в новых регионах восстановят почти 2 тыс. км дорог

Министр транспорта РФ Андрей Никитин рассказал о темпах восстановления транспортной инфраструктуры в исторических регионах, передаёт Луганский информационный центр.
По его словам, в 2025 году было восстановлено 2,6 тысячи километров автомобильных дорог и 11 искусственных сооружений. План на текущий, 2026 год, — ещё 15 искусственных сооружений и более 1960 километров трасс.
Никитин также сообщил о достижениях в железнодорожной сфере. За прошлый год восстановлено 13,5 км путей, в этом году планируется привести в порядок ещё 10 километров. Железнодорожный парк пополнился 12 локомотивами, ещё пять поступят в 2026-м. Перевезено около миллиона пассажиров и свыше 21 миллиона тонн грузов — такие же объёмы планируется сохранить и в текущем году.
Министр отметил, что завершены работы и получено заключение о соответствии на линии Карбидный — Кичиксу. Запущено тактовое движение электричек по маршруту Макеевка — Ясиноватая — Донецк. Электрификация восстановлена от Донецка до Волновахи, и в 2026 году её планируется продлить до Мариуполя.
Что касается морских портов, то в 2025 году объём перевалки грузов в Мариуполе и Бердянске превысил 490 тысяч тонн. Кроме того, модернизированы пять пунктов пропуска, их совокупная пропускная способность достигла 39 тысяч транспортных средств в сутки.
Ранее сообщалось, что в Северодонецке восстановили 80% многоквартирных домов.