Минтранс: в 2026 году в новых регионах восстановят почти 2 тыс. км дорог

В 2025 году в исторических регионах восстановили 2,6 тыс. км автотрасс, 13,5 км железных дорог и запустили тактовое движение электричек Макеевка — Ясиноватая — Донецк. В 2026 году планируется восстановить ещё 1960 км дорог.

Источник: Аргументы и факты

Министр транспорта РФ Андрей Никитин рассказал о темпах восстановления транспортной инфраструктуры в исторических регионах, передаёт Луганский информационный центр.

По его словам, в 2025 году было восстановлено 2,6 тысячи километров автомобильных дорог и 11 искусственных сооружений. План на текущий, 2026 год, — ещё 15 искусственных сооружений и более 1960 километров трасс.

Никитин также сообщил о достижениях в железнодорожной сфере. За прошлый год восстановлено 13,5 км путей, в этом году планируется привести в порядок ещё 10 километров. Железнодорожный парк пополнился 12 локомотивами, ещё пять поступят в 2026-м. Перевезено около миллиона пассажиров и свыше 21 миллиона тонн грузов — такие же объёмы планируется сохранить и в текущем году.

Министр отметил, что завершены работы и получено заключение о соответствии на линии Карбидный — Кичиксу. Запущено тактовое движение электричек по маршруту Макеевка — Ясиноватая — Донецк. Электрификация восстановлена от Донецка до Волновахи, и в 2026 году её планируется продлить до Мариуполя.

Что касается морских портов, то в 2025 году объём перевалки грузов в Мариуполе и Бердянске превысил 490 тысяч тонн. Кроме того, модернизированы пять пунктов пропуска, их совокупная пропускная способность достигла 39 тысяч транспортных средств в сутки.

Ранее сообщалось, что в Северодонецке восстановили 80% многоквартирных домов.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше