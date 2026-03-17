Вашингтон
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-судья из Ростова не смогла оспорить лишение статуса в Верховном суде

ВС РФ не возобновил полномочия бывшей ростовской судьи.

Источник: Комсомольская правда

Верховный Суд не нашел оснований для возобновления полномочий экс-судьи Ленинского районного суда Ростова-на-Дону. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба инстанции.

В июле 2025 года по итогам заседания Квалификационной коллегии судей Ростовской области судью привлекли к дисциплинарной ответственности, лишив полномочий и пятого квалификационного класса.

Решение было связано с тем, что женщина «препятствовала проведению оперативных мероприятий в отношении ее брата — бывшего заместителя министра транспорта области». Она якобы вступила в конфликт с сотрудниками правоохранительных органов.

Дисциплинарную ответственность не отменили в Высшей квалификационной коллегии судей и дисциплинарной коллегии ВС РФ. Апелляционную жалобу также оставили без удовлетворения.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.