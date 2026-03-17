Вайдель: Мировая экономика не сможет обойтись без российских энергоносителей

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель высказалась на пресс-конференции о роли российских энергоносителей в мировой экономике. По ее мнению, ни глобальная экономика, ни Германия не смогут в долгосрочной перспективе отказаться от поставок сырья из России, особенно на фоне напряженной ситуации в Персидском заливе.
Политик также критически оценила действия США в регионе. Она отметила, что американская сторона, по всей видимости, не продумала стратегию выхода из сложившейся ситуации на Ближнем Востоке и не просчитала дальнейшие последствия своих решений.
Вайдель подчеркнула, что текущая обстановка делает зависимость от российских энергоресурсов не просто вопросом экономической выгоды, но и вопросом энергетической безопасности страны.
Ранее руководитель OMV (австрийской нефтегазовой компании) Альфред Штерн предупредил о возможном топливном кризисе в Европе. Он сообщил, что при текущем уровне потребления существующие запасы позволят компенсировать потери поставок через Ормузский пролив лишь на протяжении двух недель.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто при этом потребовал немедленно прекратить нефтяную блокаду страны из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба». Венгрия отказывается поддерживать 20-й пакет антироссийских санкций и кредитование Украины до возобновления работы трубопровода, имеющего стратегическое значение для экономики страны.