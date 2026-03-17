Вайдель: Мировая экономика не сможет обойтись без российских энергоносителей

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель высказалась на пресс-конференции о роли российских энергоносителей в мировой экономике. По ее мнению, ни глобальная экономика, ни Германия не смогут в долгосрочной перспективе отказаться от поставок сырья из России, особенно на фоне напряженной ситуации в Персидском заливе.